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Войска ДНР освободили Волноваху

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об освобождении Волновахи войсками ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Войска Донецкой народной республики (ДНР) освободили город Волноваха, а также взяли под контроль еще три населенных пункта. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что речь идет о населенных пунктах Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай. По словам Конашенкова, подразделения народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. «Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров», — добавил он.

Конашенков указал, что подразделения российских Вооруженных сил (ВС) вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Он отметил, что продвижение вперед составило 17 километров.

Ранее в Минобороны России ответили на фейки западных СМИ о якобы обстреле больницы № 3 в городе Мариуполе. Игорь Конашенков назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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