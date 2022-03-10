Минобороны ответило на фейки западных СМИ о якобы обстреле больницы в Мариуполе

Минобороны России назвало провокацией заявление об ударе по больнице в Мариуполе

В Минобороны России ответили на фейки западных СМИ о якобы обстреле больницы № 3 в городе Мариуполе. Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков в заявлении «Ленте.ру» назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией.

Он сообщил, что Минобороны в среду, 9 марта, объявило режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей города.

«Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений», — подчеркнул Конашенков.

Он заявил, что данные об обстреле больницы — это полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у аудитории Запада. Лечебные учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, прекратили работу в конце февраля. Весь персонал и пациенты были разогнаны националистами, заключил представитель Минобороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось в среду, 9 марта, давно захвачен членами батальона «Азов» и стал базой для экстремистов. Кроме того, министр указал, что иностранные СМИ манипулируют общественным мнением, предоставляя неполные данные об атаке на больницу.