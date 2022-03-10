Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»

Глава МИД России Лавров заявил о ставшем базой для экстремистов здании роддома в Мариуполе

Роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось в среду, 9 марта, давно захвачен членами батальона «Азов» и стал базой для экстремистов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

Глава МИД добавил, что в мариупольском роддоме давно нет пациентов и персонала — информацию об этом Россия передала в ООН еще несколько дней назад. «Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 или 6 марта на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал», — рассказал он.

Также Лавров указал, что иностранные СМИ манипулируют общественным мнением, предоставляя неполную информацию об атаке на роддом.

Ранее 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время российские власти не имеют четкой информации об обстреле роддома в Мариуполе. По его словам, эти данные будут запрошены у российских военных.