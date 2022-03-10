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Кремль прокомментировал данные об обстреле роддома в Мариуполе

Песков заявил, что в Кремле не имеют четкой информации об обстреле роддома в Мариуполе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В настоящее время российские власти не имеют четкой информации об обстреле роддома в Мариуполе. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что власти запросят соответствующие данные у российских военных. «Наверняка какую-то информацию военные предоставят», — резюмировал Песков.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк западных СМИ о том, что при ударе по находящейся в Мариуполе больнице якобы пострадали мирные жители. Он упрекнул генсека ООН Антониу Гутерреша в том, что тот не проверяет достоверность данных, которые комментирует.

8 марта постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские военные, по информации местных жителей, выгнали весь персонал роддома №1 в Мариуполе и оборудовали в нем огневую позицию.

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Сергей Истомин
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