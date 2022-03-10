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В России указали на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе

Дипломат Полянский указал генсеку ООН Гутеррешу на фейк об ударе по больнице в Мариуполе
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter указал на фейк западных СМИ о том, что при ударе по находящейся в Мариуполе больнице якобы пострадали мирные жители, упрекнув генсека ООН Антониу Гутерреша в том, что он не проверяет достоверность информации, которую комментирует.

«Вот так рождаются фейк-ньюс. Еще 7 марта мы предупреждали в своем заявлении, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — написал российский дипломат.

Ранее стало известно, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи. Страна получит средства в размере 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, в организации заявили, что решительно поддерживают украинцев в разрешении кризиса вокруг страны.

Марина Совина
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