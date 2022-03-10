Украина получит от МВФ экстренную помощь в размере 1,4 миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере $1,4 миллиарда

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи. Страна получит средства в размере 1,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня выделение 1,4 миллиарда долларов (1005,9 миллиона специальных прав заимствования)... для помощи в удовлетворении экстренных финансовых потребностей и нивелировании экономических последствий войны», — сказано в заявлении МВФ.

Кроме того, в организации заявили, что решительно поддерживают украинцев в разрешении кризиса вокруг страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия, которых стоит ожидать в том случае, если западные страны будут бездействовать вместо того, чтобы оказать Киеву всю необходимую помощь. По его словам, в этом случае могут погибнуть миллионы людей.