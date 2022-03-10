Зеленский назвал последствия бездействия Запада в отношении Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что из-за бездействия Запада погибнут миллионы людей

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Sky News назвал последствия, которых стоит ожидать в том случае, если западные страны будут бездействовать вместо того, чтобы оказать Киеву всю необходимую помощь. По его словам, в этом случае могут погибнуть миллионы людей.

Зеленский вновь призвал Запад закрыть воздушное пространство Украины. Он уверен, что страны, так или иначе, все равно примут решение, что это необходимо сделать, однако к тому моменту на Украине погибнут миллионы людей. Украинский лидер считает, что решение о закрытии будет принято, когда уже начнется третья мировая война, отметив, что «будет уже поздно». Также он обвинил западных коллег в том, что те не пытаются взаимодействовать с Москвой ради разрешения конфликта и Киеву приходится выяснять с ней отношения в одиночку.

«Мы не можем прекратить все это в одиночку. Мир должен объединиться с Украиной, но это по-прежнему происходит очень медленно», — заявил украинский президент.

Ранее Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. В тексте документа отмечается, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.