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Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения

Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие во время военного положения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В тексте документа отмечается, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

«Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке», — говорится в законе.

25 февраля Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур страны.

Марина Совина
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