Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Отмечается, что мобилизация объявлена «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины». Украинский лидер поручил провести ее за 90 дней.

Политик постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо определить очередность и объемы мобилизации, а кабинету министров обеспечить финансирование всех мероприятий.

Мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей, а также в городах Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Киев.

Обращение Зеленского к ЕС

Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза (ЕС) поддержать миротворческую операцию ООН на Украине. Он также заявил о необходимости «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России.

Политик призвал отключить Россию от SWIFT, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, а также ввести санкции против Москвы с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом. По словам Зеленского, Киев нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе.

Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях Владимир Зеленский Президент Украины

Остров Змеиный и Чернобыльская АЭС

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Он расположен в Черном море близ границы с Румынией и относится к Одесской области.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — отметили в ведомстве. Также сообщается, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, которые находятся на острове.

Ранее о потере контроля над одним из районов сообщили власти Херсонской области. Было объявлено, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский районы.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками​​​. Жертв, пострадавших на данный момент нет Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Виртуальный саммит

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу, 25 февраля, руководители стран, которые входят в альянс, планируют провесит виртуальный саммит по ситуации в Донбассе. «Я решил организовать виртуальный саммит союзников, чтобы обсудить дальнейшие шаги», — отметил он.

По его словам, на саммите будут обсуждаться меры по защите союзников в условиях «новой реальности». «У нас пока нет ответов, но это будет другая Европа после того, что произошло сегодня», — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что на саммит были приглашены Финляндия и Швеция. Он также рассказал, что на саммите обсудят влияние текущей ситуации на дальнейшее развитие отношения альянса с Москвой.

В НАТО также пообещали предпринять «превентивные и пропорциональные» меры для укрепления обороны альянса из-за военной операции России в Донбассе. В альянсе назвали действия российской стороны угрозой евроатлантической безопасности.

Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны НАТО

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что действия России в Донбассе будут иметь геостратегические последствия.