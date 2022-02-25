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Зеленский призвал ЕС поддержать миротворческую операцию ООН на Украине

Зеленский призвал лидеров стран ЕС поддержать миротворческую операцию ООН на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН в стране и ввести санкции против России с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, необходимо «немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции» против России. Он также призвал отключить Россию от SWIFT и помочь украинской армии вооружением и боеприпасами.

Политик добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе. «Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях», — отметил он.

Ранее генсек призвал президента России Владимира Путина дать миру шанс и остановить «вторжение» на Украину. «Я могу сказать только одну вещь от всего сердца: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли», — попросил он.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
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