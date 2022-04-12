Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом Медведчука

Песков не стал оценивать правдивость сообщений о задержании Киевом Медведчука

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Киевом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Он уточнил, что неверно было бы говорить без каких-либо подтверждений. Представитель президента также подчеркнул, что сейчас «много фейков профессионально или непрофессионально генерится» на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств. «Сейчас все нужно проверять», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках. В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что глава политсовета партии ОПЗЖ был задержан в ходе специальной операции СБУ.

