Песков: Киев не гнушается распространением фейков, Москва отвечает на них правдой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об ответе Москвы на распространяемые Киевом фейки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас всю информацию надо проверять, не веря на слово. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что необходимо пытаться все перепроверять и, как минимум, искать альтернативную точку зрения. Песков также отметил, что Украина не гнушается самыми изощренными способами производства фейков.

«Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов. По его словам, никто на Западе не называл военными преступлениями действия США в сирийской Ракке, которая была полностью уничтожена авиаударами, или в Афганистане, где сотни мирных жителей были уничтожены ударами беспилотников.

