Путин назвал события в Буче фейком

Президент Путин назвал произошедшее в Буче фейком и сравнил с химоружием в Сирии

Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Тогда мировое сообщество в итоге признало, что сообщения оказались ложными.

Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов. По его словам, никто на Западе не называл военными преступлениями действия США в сирийской Ракке, которая была полностью уничтожена авиаударами, или в Афганистане, где сотни мирных были уничтожены ударами беспилотников.

Путин заявил, что белорусская разведка передала ФСБ всю необходимую информация о личностях и маршрутах передвижения транспортных средств причастных к провокации лиц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события в Буче психологической спецоперацией Великобритании.

Российский лидер подчеркнул, что считает происходящие на Украине события трагедией, однако уверен, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.