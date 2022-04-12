Путин назвал события в Буче фейком
Произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Тогда мировое сообщество в итоге признало, что сообщения оказались ложными.
Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов. По его словам, никто на Западе не называл военными преступлениями действия США в сирийской Ракке, которая была полностью уничтожена авиаударами, или в Афганистане, где сотни мирных были уничтожены ударами беспилотников.
Путин заявил, что белорусская разведка передала ФСБ всю необходимую информация о личностях и маршрутах передвижения транспортных средств причастных к провокации лиц.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события в Буче психологической спецоперацией Великобритании.
Российский лидер подчеркнул, что считает происходящие на Украине события трагедией, однако уверен, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.