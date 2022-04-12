Путин назвал трагедией происходящее на Украине

Президент России Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Происходящее на Украине — большая трагедия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В то же время, по словам главы государства, у российского руководства не было другого выбора помимо проведения спецоперации.

Президент обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ход спецоперации по демилитаризации Украины. Также Лукашенко проинформировали о ходе российско-украинских переговоров. Также Путин заявил, что Белоруссия могла бы стать лучшей площадкой для переговоров Киева и Москвы.