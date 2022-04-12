Путин обсудил с Лукашенко ход спецоперации на Украине
Президент Путин проинформировал Лукашенко о ходе спецоперации России
Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ходе специальной операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава государства рассказал президенту Белоруссии о проведении переговоров России и Украины.
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24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Встреча началась с беседы между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.