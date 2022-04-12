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Лукашенко прокомментировал события в Буче

Президент Белоруссии Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал события в украинской Буче и назвал их спецоперацией Великобритании. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию — психологическую операцию, которую провели англичане», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что если России нужны «адреса, пароли, явки» и номера автомобилей, на которых провокаторы приехали в Бучу, то Минск может с этим помочь. «Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью, с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», — добавил он.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него российских военных. Минобороны России назвало обвинения в адрес своих военнослужащих провокацией.

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Алиса Реброва
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