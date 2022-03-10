На Украине рассказали о планировавшемся убийстве Медведчука

Депутат Рады Кива заявил, что глава контрразведки Украины планировал убийство Медведчука

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что глава контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кивы, план Поклада осуществить не удалось, и тогда он организовал похищение помощника Медведчука, соучредителя охранной компании «Шторм» Андрея Мартынова. Его судьба, утверждает депутат, до сих пор неизвестна.

Илья Кива добавил, что Поклад входит в группу сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, недавно совершившего «захват руководства партии».

Ранее стало известно, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом по делу о государственной измене, покинул свой дом в Киеве. По словам адвоката политика, он был эвакуирован в безопасное место в столице.

Медведчука называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.