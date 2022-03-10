Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине рассказали о планировавшемся убийстве Медведчука

Депутат Рады Кива заявил, что глава контрразведки Украины планировал убийство Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что глава контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кивы, план Поклада осуществить не удалось, и тогда он организовал похищение помощника Медведчука, соучредителя охранной компании «Шторм» Андрея Мартынова. Его судьба, утверждает депутат, до сих пор неизвестна.

Илья Кива добавил, что Поклад входит в группу сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, недавно совершившего «захват руководства партии».

Материалы по теме:
«Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
«Чтоб конкуренты в земле лежали»Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
7 июля
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября

Ранее стало известно, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом по делу о государственной измене, покинул свой дом в Киеве. По словам адвоката политика, он был эвакуирован в безопасное место в столице.

Медведчука называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с присутствием солдат-срочников на Украине
Раскрыты расходы НАСА в 2022 году
ЕС отказался поставлять самолеты на Украину
Россиянин присвоил квартиру умершей пенсионерки и попал под суд
Модель врезалась в столб на показе и потеряла сознание
Медведев высказался о статусе первой ракетки мира
Драка мигрантов на российском заводе из-за котлет на 8 марта попала на видео
В Крыму сообщили о восстановлении железной дороги в Херсон
В МВД заявили о ликвидации группировки украинских наркодилеров
Кремль ответил на вопрос о новом раунде российско-украинских переговоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.