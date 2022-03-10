На Украине рассказали о планировавшемся убийстве Медведчука
Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что глава контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Кивы, план Поклада осуществить не удалось, и тогда он организовал похищение помощника Медведчука, соучредителя охранной компании «Шторм» Андрея Мартынова. Его судьба, утверждает депутат, до сих пор неизвестна.
Илья Кива добавил, что Поклад входит в группу сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, недавно совершившего «захват руководства партии».
Ранее стало известно, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом по делу о государственной измене, покинул свой дом в Киеве. По словам адвоката политика, он был эвакуирован в безопасное место в столице.
Медведчука называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.