Адвокат Медведчука прокомментировала сообщения о его побеге

Адвокат главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности», — пояснила Чередниченко, комментируя сообщения о побеге Медведчука из-под домашнего ареста.

Ранее стало известно, что руководитель ОПЗЖ Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Известно, что к нему была применена подобная мера наказания из-за дела о государственной измене.

25 февраля политика называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в переговорах с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.