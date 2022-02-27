Руководитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Известно, что Медведчук находился под домашним арестом без браслета по делу о государственной измене.

25 февраля политика называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в диалоге с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.