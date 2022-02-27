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Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Советник главы МВД Украины Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Руководитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Известно, что Медведчук находился под домашним арестом без браслета по делу о государственной измене.

25 февраля политика называли альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в диалоге с Россией. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Сергей Равин
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