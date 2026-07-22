Недовольство ограничениями в интернете спровоцировало россиянина к серьезному преступлению

В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора

В Забайкальском крае сотрудники УФСБ по региону задержали 36-летнего жителя Читы, который призывал к убийству сотрудников Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии региона.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 280 УК РФ («публичные призывы к экстремистской деятельности»). Во время допроса он извинился перед «всем русским народом и сотрудниками РКН» и признался, что «заблуждался из-за пропаганды Запада».

Как сообщили в Антитеррористической комиссии, мужчина был недоволен ограничениями в интернете, поэтому через иностранный мессенджер стал призывать к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области осудят женщину за призывы к экстремистской деятельности.