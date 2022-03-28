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Партия Виктора Медведчука приостановила работу

Партия ОПЗЖ приостановила работу на Украине из-за боевых действий

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Партия «Оппозиционная платформа платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука приостанавливает работу до окончания боевых действий на Украине по распоряжению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявил ее сопредседатель Вадим Рабинович, сообщение опубликовано на сайте партии.

По словам политика, ОПЗЖ изначально строилась как партия мира и зачастую выступала с критикой действующих украинских властей, однако сейчас эти разногласия и внутрипартийные интересы должны быть отложены. «Но сейчас мира нет! (...) Мир до 24 февраля и после — это два разных мира!» — сказал Рабинович.

Он призвал всех членов партии бороться за прекращение боевых действий всеми возможными способами, а также оказать помощь людям, пострадавшим на фоне конфликта. «У нас всех должна быть одна цель — вернуть мир в Украину!» — подчеркнул он.

«Оппозиционная платформа платформа — За жизнь» до 24 февраля позиционировала себя как умеренно пророссийская партия. Ее представители выступали за переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками, права русскоязычных жителей, против интеграции в НАТО. Главой политсовета фракции был Виктор Медведчук, покинувший страну после начала военной операции. После этого часть депутатов вышли из фракции, другие высказались в поддержку президента Владимира Зеленского.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность других оппозиционных политических партий на время военного положения в стране. В перечень попавших под ограничение политсил вошли «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо».

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Алевтина Запольская
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