На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука

Бывший депутат Кива объяснил задержание Медведчука попыткой отвести внимание от Мариуполя

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал задержание СБУ главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что выгода для президента Украины Владимира Зеленского в этом «громком информационном поводе» заключается в том, что она может затмить новость и отвлечь внимание украинцев от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. Экс-парламентарий предположил, что Медведчук мог быть захвачен раньше, но «сообщили о проведении "блестящей" операции, когда возникла необходимость увести внимание общественности».

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание главы Медведчука по поручению Зеленского. На снимке, опубликованном украинским лидером, одетый в камуфляж оппозиционер сидит в наручниках.