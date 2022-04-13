Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных

Президент Украины Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на важность того, чтобы правоохранительные органы Украины и военные тоже рассмотрели такую возможность.

12 апреля Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках. При этом он одет в военную форму без каких-либо знаков отличия, за исключением украинского флага на рукаве.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской военной операции он сбежал из-под домашнего ареста. Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков также задумал обменять Медведчука, однако на других условиях. Он назвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) «красавцами» и отметил, что оппозиционера можно было бы выгодно обменять на мариупольцев, «на всех — гражданских и военных». При этом политик подчеркнул, что Украине необходимо договориться с Россией об организации гуманитарного коридора из города для тех, кто хочет уехать.

«Символичное» задержание оппозиционера

Зеленский назвал символичным то, что Медведчук был задержан 12 апреля, в День космонавтики. «Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы страны.

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Он также счел «циничным» то, что оппозиционер пытался замаскироваться, используя военный камуфляж. «Вот такой "воин". Вот такой патриот», — заявил он. Зелентский также отметил, что «если Медведчук сам избрал себе военную форму, то он подпадает под правила военного времени».

На Украине усомнились в дате задержания Медведчука

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива предположил, что оппозиционер мог быть захвачен раньше, но «сообщили о проведении "блестящей" операции, когда возникла необходимость увести внимание общественности». В частности, допустил он, выгода для Зеленского в этом «громком информационном поводе» заключается в том, что он может затмить новость и отвлечь внимание украинцев от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник также усомнился в «свежем» задержании Медведчука. Он предположил, что Медведчука задержали в феврале или начале марта, когда он еще был под домашним арестом. По его мнению, вид человека на фото, предоставленном СБУ, говорит о том, что его долго пытали. «Одет в украинский камуфляж, явно не с его плеча. Значит его одежда имела совсем не "товарный вид", нужно было переодеть. Натянули, что было под рукой у силовиков», — обратил внимание он. По словам Мирошника, о задержании Медведчука решили сообщить только сейчас для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя». Он также предупредил, что адекватной реакции западных стран на эту ситуацию ждать не стоит.

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко выразил уверенность, что Медведчук еще «скажет свое слово». «Он очень грамотный, твердый и принципиальный в своих решениях человек», — заверил он.