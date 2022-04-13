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Аваков предложил обменять Медведчука на жителей Мариуполя

Экс-глава МВД Украины Аваков предложил обменять на жителей Мариуполя главу ОПЗЖ Медведчука
Арсен Аваков

Арсен Аваков. Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, задержанного на Украине, на жителей Мариуполя. Его цитирует «Московский комсомолец».

Аваков назвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) «красавцами» и отметил, что Медведчука можно было бы выгодно обменять. В частности, он предложил обмен политика на мариупольцев, «на всех — гражданских и военных». При этом экс-глава МВД подчеркнул, что Украине необходимо договориться с Россией об организации гуманитарного коридора из города для тех, кто хочет уехать.

Ранее глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко выразил уверенность, что Медведчук «еще последнее свое слово скажет». При этом он не исключил, что новость о задержании политика может оказаться фейком.

12 апреля глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Виктора Медведчука. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на украинских пленных.

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Марина Совина
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