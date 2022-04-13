Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных

Зеленский предложил Москве обменять задержанного Медведчука на украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — отметил украинский лидер в ходе видеообращения.

Помимо этого, глава Украины напомнил, что Медведчук прятался 48 дней, а теперь решил попробовать сбежать из страны. Он также указал на тот факт, что глава политсовета ОПЗЖ цинично использовал военный камуфляж в попытке замаскироваться. Зеленский добавил, что если уж Медведчук выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени и поэтому его можно обменять на украинских пленных.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука по поручению Зеленского.

Первое фото с оппозиционером в наручниках опубликовал сам Зеленский. «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позднее», — подписал он снимок.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании Виктора Медведчука, заявив, что не может сказать, насколько эти сообщения соответствуют действительности.