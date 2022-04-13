Глава Мариуполя прокомментировал задержание Медведчука

Глава Мариуполя Иващенко выразил уверенность, что Медведчук «скажет последнее слово»

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко прокомментировал задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Его слова передает ТАСС.

Иващенко выразил уверенность, что Медведчук «еще последнее свое слово скажет». «Он очень грамотный, твердый и принципиальный в своих решениях человек», — добавил он. При этом глава Мариуполя не исключил, что новость о задержании политика может оказаться фейком.

12 апреля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание Виктора Медведчука. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на украинских пленных.