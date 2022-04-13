Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Мариуполя прокомментировал задержание Медведчука

Глава Мариуполя Иващенко выразил уверенность, что Медведчук «скажет последнее слово»
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко прокомментировал задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Его слова передает ТАСС.

Иващенко выразил уверенность, что Медведчук «еще последнее свое слово скажет». «Он очень грамотный, твердый и принципиальный в своих решениях человек», — добавил он. При этом глава Мариуполя не исключил, что новость о задержании политика может оказаться фейком.

12 апреля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание Виктора Медведчука. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на украинских пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах в Мариуполе
В России задумались о создании подземных хранилищ для избытка нефти
В Подмосковье двое мужчин избили битой боксера с ножом
Аваков предложил обменять Медведчука на жителей Мариуполя
Россиянам предсказали курс рубля к доллару в конце апреля
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго
Мужчина объявил себя «царем крокодилов», пнул двух рептилий и попал на видео
Глава Мариуполя прокомментировал задержание Медведчука
В Японии сочли санкции против России неэффективными
В России начали сворачивать производство медицинских масок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.