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В ЛНР допустили пытки Медведчука после задержания

Представитель ЛНР Мирошник допустил, что к главе ОПЗЖ Медведчуку могли применяться пытки
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: СБУ

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник допустил, что к задержанному на Украине главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку могли применяться пытки после задержания. Его слова передает ТАСС.

Мирошник предположил, что Медведчука задержали в феврале или начале марта, когда он еще был под домашним арестом. По его мнению, вид человека на фото, предоставленном СБУ, говорит о том, что его долго пытали. «Одет в украинский камуфляж, явно не с его плеча. Значит его одежда имела совсем не "товарный вид", нужно было переодеть. Натянули, что было под рукой у силовиков», — обратил внимание он.

По словам Мирошника, о задержании Медведчука решили сообщить только сейчас для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя». Он также предупредил, что адекватной реакции западных стран на эту ситуацию ждать не стоит.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подтвердил задержание Виктора Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Другое фото с оппозиционером в наручниках опубликовал сам глава государства.

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Марина Совина
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