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22:02, 5 июля 2026Бывший СССР

Описан план Зеленского с телами бойцов ВСУ в Константиновке

Иванников: Зеленский сделает все, чтобы не забирать тела военных ВСУ из Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский попытался скрыть потери военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом в разговоре с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, уничтоженные солдаты являются тяжелым бременем для Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. «Это серьезная проблема, которая способна всколыхнуть украинское общество, поскольку счет уничтоженным боевикам идет на сотни. Именно поэтому дальнейшая передача тел боевиков от российской стороны нецелесообразна для киевского режима, поскольку это сразу подтвердит их катастрофические потери», — высказался Иванников.

Теперь Зеленский сделает все возможное, чтобы не забирать тела военнослужащих, считает он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки, связав это решение с иллюзией Киева о «победах» на фронте. По его словам, Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре.

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