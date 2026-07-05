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21:54, 5 июля 2026Мир

На Западе заявили о вступлении битвы за Донбасс в решающую фазу

Фергюсон назвал взятие Константиновки переходом битвы за Донбасс в решающую фазу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Британский политик и журналист Джим Фергюсон в соцсети X назвал взятие Константиновки под контроль российских войск переходом битвы за Донбасс в решающую фазу.

Он напомнил, что город долгое время был частью оборонительного пояса ВСУ на востоке Украины. Его потеря Киевом усилит давление на оставшиеся опорные ключевые пункты, в том числе Славянск и Краматорск.

«Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз», — заявил западный эксперт.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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