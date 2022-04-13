В Кремле пообещали следить за судьбой задержанного на Украине Медведчука

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Москва будет следить за судьбой Медведчука

Москва будет следить за судьбой задержанного на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле посоветовали делать то же самое европейским политикам, которые «так пекутся о свободе слова».

«Все, что случилось с Медведчуком, — это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим», — подытожил Песков.

Отдельно пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы нет планов обменивать Медведчука на украинских солдат, так как он не является гражданином России. Судебный процесс против подозреваемого в госизмене политика Песков назвал «политически мотивированным».

Медведчук находился под домашним арестом с мая 2021 года, но, по заявлению украинских властей, после начала спецоперации России скрылся. Медведчука подозревают в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

О задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский — он опубликовал фотографию политика в наручниках. Позже он предложил обменять главу политсовета ОПЗЖ на попавших в плен украинских солдат. В МВД Украины не согласились с Зеленским и заявили, что перед обменом из политика нужно «выбить показания».