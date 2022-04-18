Семья пленного британца попросила поскорее обменять его на Медведчука

Семья пленного британца, просившего обменять себя на Медведчука, выступила с обращением

Семья пленного британского военнослужащего Шонна Пиннера, попросившего обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, выступила с обращением и понадеялась, что Шонна освободят как можно скорее. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Пиннера, с обращением к британскому премьеру Борису Джонсону ранее выступил Эйден Эслин. «Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — с такой просьбой военнослужащий выступил эфире телеканала «Россия 1» 18 апреля.

Ранее жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она заявила о согласии Медведчука на обмен и его выдачу на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами договоренностей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить, если президент отреагирует на просьбу Марченко.