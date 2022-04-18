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Семья пленного британца попросила поскорее обменять его на Медведчука

Семья пленного британца, просившего обменять себя на Медведчука, выступила с обращением
Начало событий в новости Пленные британцы попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука

Фото: Globallookpress.com

Семья пленного британского военнослужащего Шонна Пиннера, попросившего обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, выступила с обращением и понадеялась, что Шонна освободят как можно скорее. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Пиннера, с обращением к британскому премьеру Борису Джонсону ранее выступил Эйден Эслин. «Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука», — с такой просьбой военнослужащий выступил эфире телеканала «Россия 1» 18 апреля.

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Виктория Кондратьева
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