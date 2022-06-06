Британским наемникам предъявили обвинения в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил, что воевавшим на стороне Киева наемникам предъявили обвинения

Воевавшим на стороне Киева наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела на заседании суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом глава республики Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Иностранным наемникам — в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезные преступления, — сегодня уже в рамках первого заседания обвинения были озвучены и предъявлены», — сообщил он.

При этом Пушилин подчеркнул, что суд над этими наемниками не является частью военного трибунала. «Это не совсем еще трибунал, это судебный процесс», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению уголовных дел, возбужденных против иностранных наемников из Великобритании и Марокко, воевавших на стороне Киева. Их дела были переданы в суд Генеральной прокуратурой республики.

Британцы Пиннер и Хилл попали в плен во время боевых действий на Украине в апреле. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Учитывая, что судебное разбирательство проходит в военное время, обвиняемым может грозить смертная казнь.