Верховный суд ДНР начал рассмотрение дел против иностранных наемников

Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению дел наемников из Великобритании и Марокко

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приступил к рассмотрению уголовных дел, возбужденных против иностранных наемников из Великобритании и Марокко, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщает ТАСС.

В суде будут рассматриваться дела граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ДНР передала в суд дела против трех иностранных наемников. По данным следствия, иностранцы за материальное вознаграждение участвовали в вооруженной агрессии по захвату власти в ДНР на Киева. Учитывая, что судебное разбирательство проходит в военное время, обвиняемым может грозить смертная казнь.