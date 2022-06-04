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В ДНР передали в суд дело против трех иностранных наемников

Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против трех иностранных наемников

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Официальный представитель Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Чернявская в беседе с ТАСС рассказала, что ведомство передало дело против трех иностранных наемников в суд, который займется его рассмотрением в ближайшее время.

«Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила она.

Чернявская пояснила, что, по данным следствия, иностранцы за материальное вознаграждение участвовали в вооруженной агрессии по захвату власти в ДНР на стороне украинских солдат. Она добавила, что судебное заседание должно пройти в скором времени. Кроме того, по ее словам, учитывая, что судебное разбирательство проходит в военное время, обвиняемым может грозить смертная казнь.

Ранее бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Россией, поскольку ситуация складывается не в пользу Украины.

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Марина Совина
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