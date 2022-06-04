Украину призвали как можно скорее начать переговоры с Россией

Генерал США Твитти призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Россией

Бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Россией, поскольку ситуация складывается не в пользу Украины. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по международным отношениям, слова приводятся на сайте организации.

По словам офицера, чем дольше будет длиться конфликт, тем слабее окажется украинская позиция во время будущих переговоров. «Если Киеву будет нечего предложить, то он может потерять по итогу намного больше, чем планировал», — указал военнослужащий.

Твитти подчеркнул, что в руках Вооруженных сил России сосредоточена «чертовски большая боевая мощь», которой не обладает Киев. По его мнению, Украине не хватит силы оружия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

Ранее в США призвали оказать серьезное давление на президента Украины Владимира Зеленского и его правительство, чтобы убедить Киев принять условия России по прекращению боевых действий.

