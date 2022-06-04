В США призвали оказать давление на Зеленского

American Thinker: эскалация ситуации на Украине закончится для США и НАТО катастрофой

В США призвали оказать серьезное давление на президента Украины Владимира Зеленского и его правительство, чтобы убедить Киев принять условия России по прекращению боевых действий. Соответствующая статья опубликована на сайте American Thinker.

«Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо понять беспокойство России и ее оборонные интересы», — пишет автор статьи Фрэнк Ховард. По его мнению, Вашингтону следует надавить на Зеленского, чтобы тот согласился на такой формат урегулирования конфликта, который позволит русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.

Кроме того, США должны согласиться с тем, что Украина останется нейтральной в геополитическом конфликте между Западом и Россией, считает Ховард. Нужно прекратить поставки Киеву военной техники, которая могла бы угрожать российскому флоту в Черном море или целям на территории самой России, продолжает автор.

«В долгосрочной перспективе Соединенным Штатам следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем», — говорится в статье.

Говард отмечает, что его позиция совпадает с позицией бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Он также подчеркивает, что в 1962 году США не согласились с размещением советских ракет на Кубе, но при этом ожидают, что Россия согласится с возможностью вступления Украины в НАТО.

Ранее Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За 100 дней российские войска заняли часть Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонскую область.