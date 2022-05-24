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Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки России

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки. Его слова приводит газета The Telegraph.

Переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца, убежден дипломат. В противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». Киссинджер считает, что в идеале Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности.

Ранее он также призвал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы». Экс-госсекретарь указал, что западным странам не стоит «загонять» Москву в постоянный союз с Пекином.

Виктория Кондратьева
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