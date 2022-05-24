Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали крайний срок для мирного урегулирования конфликта на Украине

Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине должен закончиться через два месяца

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Конфликт на Украине должен закончиться в ближайшие два месяца, в противном случае он выйдет из-под контроля. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Политик назвал два месяца крайним сроком для мирного урегулирования украинского кризиса. «Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которую с большой сплоченностью ведет НАТО, а в войну против самой России», — пояснил он.

Киссинджер призвал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы». Экс-госсекретарь указал, что западным странам не стоит «загонять» Москву в постоянный союз с Пекином.

Ранее Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и «идеальным результатом» разрешения конфликта на территории страны. Политик посчитал, что место Украины как нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой будет идеальным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.