В США назвали крайний срок для мирного урегулирования конфликта на Украине

Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине должен закончиться через два месяца

Конфликт на Украине должен закончиться в ближайшие два месяца, в противном случае он выйдет из-под контроля. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Политик назвал два месяца крайним сроком для мирного урегулирования украинского кризиса. «Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которую с большой сплоченностью ведет НАТО, а в войну против самой России», — пояснил он.

Киссинджер призвал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы». Экс-госсекретарь указал, что западным странам не стоит «загонять» Москву в постоянный союз с Пекином.

Ранее Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и «идеальным результатом» разрешения конфликта на территории страны. Политик посчитал, что место Украины как нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой будет идеальным.