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В США назвали нейтральный статус Украины главной целью

Генри Киссинджер назвал нейтральный статус Украины идеальным результатом конфликта
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер . Фото: Jason Lee / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что считает нейтральный статус Украины главной целью и «идеальным результатом» в сложившейся ситуации с конфликтом на территории страны. Об этом он сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

Киссинджер посчитал, что место Украины как нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой будет идеальным.

Ранее Италия предложила в ООН четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, который включает в том числе проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины.

В мае Генри Киссинджер также допустил возможность США вынужденно содействовать смене власти в авторитарных странах. Он считает, что обстоятельства могут принудить американское руководство к подобным действиям.

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Антон Похиляк
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