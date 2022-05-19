Италия предложила план мирного урегулирования на Украине

Repubblica: Италия предложила в ООН четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине

Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщила газета Repubblica.

План был разработан МИД Италии и был передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. За осуществлением этапа будут наблюдать такие страны как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль.

Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. Кроме того, на втором этапе планируется включить украинское государство в состав Европейского союза. Площадкой для дискуссий на втором этапе по задумке должна стать мирная конференция.