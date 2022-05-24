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Медведев оценил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал дешевым прожектерством мирный план Италии по Украине
Начало событий в новости Италия предложила план мирного урегулирования на Украине

Фото: Globallookpress.com

Авторов создаваемых в интересах НАТО планов по мирному урегулированию ситуации на Украине следует посылать «в известном направлении». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так Медведев отреагировал на предлагаемые Западом, в том числе Италией, проекты.

По словам Медведева, у него сложилось впечатление, что подготовкой проекта занимались не специалисты, а политологи, начитавшиеся фейков. В целом проект он оценил как поток графомании и «дешевое прожектерство».

Это просто чистый поток сознания европейских графоманов

Дмитрий Медведев

Среди минусов предложенного плана зампред СБ отметил предложения Италии по Крыму и Донбассу, которые авторы проекта видят в составе Украины в статусе автономий. Пункт о Крыме Медведев назвал поводом для полномасштабной войны.

«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны», — заявил зампред Совбеза.

19 мая газета La Repubblica сообщила о разработанной итальянскими властями четырехэтапной стратегии. По данным издания, она включает прекращение огня, вступление Украины в Евросоюз и приобретение страной нейтрального статуса, заключение соглашений о «спорных территориях» и постепенное снятие санкций с России после вывода сил с территории Украины.

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Валерий Розенберг
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