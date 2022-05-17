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США решили создать условия для переговоров России и Украины

Госдеп заявил, что США создадут условия для переговоров РФ и Украины за счет помощи Киеву

Фото: Pixabay

США решили создать условия для переговоров России и Украины за счет помощи Киеву и усиления его позиций, а также одновременного давления на Москву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, сейчас США действуют по двум направлениям: поддерживают и укрепляют позиции партнеров в Киеве, а также принимают меры с целью создания издержек, о которых Вашингтон предупреждал РФ с конца прошлого года.

«Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс», — пояснил Прайс, добавив, что задача США — поддержать своих украинских партнеров любым приемлемым путем, чтобы укрепить их позиции за столом переговоров.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас находятся в состоянии стагнации.

В апреле в Кремле также подчеркивали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. В настоящий момент ООН ведет диалог с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

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Марина Совина
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