В США допустили наличие направленной на смену власти в других странах политики

В США допустили свою возможность содействовать смене власти в авторитарных странах

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер допустил возможность США вынужденно содействовать смене власти в авторитарных странах. Его слова передает ТАСС.

Он считает, что обстоятельства могут принудить руководство США к подобным действиям. «Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других, однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением», — сказал Киссинджер. Он пояснил, что властям США всегда следует помнить об отличиях между демократиями и авторитарными режимами. «Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», — сказал он.

Ранее США отвергли обвинения в проведении политики, направленной на смену власти в России. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, американский президент Джо Байден высказался предельно ясно. «Он не выступает за политику смены режима. То, что он сказал пару дней назад, было заявлением личного морального негодования. Но у нас нет официальной политики смены режима», — подчеркнула чиновница.