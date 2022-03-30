США отвергли обвинения в направленной на смену власти в России политике

Белый дом заявил, что США не проводят политику, направленную на смену власти в РФ

США отвергли обвинения в проведении политики, направленной на смену власти в России. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.

По ее словам, американский президент Джо Байден высказался предельно ясно. «Он не выступает за политику смены режима. То, что он сказал пару дней назад, было заявлением личного морального негодования. Но у нас нет официальной политики смены режима», — подчеркнула чиновница.

Бедингфилд добавила, что США «навязывают значительные издержки» России за проведение спецоперации на Украине, продолжают оказывать поддержку Киеву и следовать этой стратегии. Она указала, что украинской стороне было предоставлено большое количество вооружений и гуманитарной помощи.

Во время визита в Варшаву американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами. В Белом доме позже уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

