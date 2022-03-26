Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден обратился к россиянам

Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами «Вы, люди России, нам не враги»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден обратился к россиянам на пресс-конференции в Польше во время европейского турне. Его слова в субботу, 26 марта, передает РИА Новости.

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден обратился к россиянам
Стало известно об угрозе закрытия посольства России в Польше
МИД России выразил озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе
В Китае назвали оскорбительными претензии НАТО о поддержке России
Кремль ответил на слова Байдена о Путине
Французы Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду
Москвичи вспомнили о съемках кино на популярной железнодорожной станции
Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за санкций
Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружений в Польшу
Белый дом разъяснил слова Байдена о Путине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.