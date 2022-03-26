Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами «Вы, люди России, нам не враги»

Президент США Джо Байден обратился к россиянам на пресс-конференции в Польше во время европейского турне. Его слова в субботу, 26 марта, передает РИА Новости.

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.