МИД призвал Лондон не допускать участия британцев в боевых действиях на Украине

МИД России: Москва призывает Лондон отказаться от военной поддержки Украины

Лондону следует принять меры по недопущению к боевым действиям на Украине британских граждан. С таким призывом к правительству Великобритании обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат заявила, что в российское министерство регулярно поступают запросы от британской стороны по поводу судьбы задержанных в Донбассе наемников. Она указала, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки «добровольцев».

«В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине», — сказала Захарова.

Представитель МИД также порекомендовала иностранным государствам, чьи наемники были задержаны в Донбассе, обращаться напрямую к Луганскую и Донецкую народную республики (ЛНР, ДНР).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене пленных британских наемников. Речь идет двух подданных Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, сдавшихся в плен в Мариуполе в апреле. Они попросили британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.