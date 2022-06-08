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Кремль заявил об отсутствии предложений Лондона по обмену пленных британцев

Песков заявил, что Лондон не обращался к Москве с предложением об обмене пленных британцев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене пленных британских наемников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет двух подданных Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, сдавшихся в плен в Мариуполе в апреле, уточнил пресс-секретарь президента России. Ранее сообщалось, что они просили британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.

4 июня стало известно, что Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала дело против трех иностранных наемников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагимав — в суд. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что их могут приговорить к высшей мере наказания.

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21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь перешел под контроль российских военных. На территории завода «Азовсталь» прятались украинские военнослужащие. 20 мая официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков доложил о сдаче в плен более 2,4 тысячи бойцов ВСУ.

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Евгения Куликова
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