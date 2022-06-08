Кремль заявил об отсутствии предложений Лондона по обмену пленных британцев

Песков заявил, что Лондон не обращался к Москве с предложением об обмене пленных британцев

Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене пленных британских наемников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет двух подданных Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, сдавшихся в плен в Мариуполе в апреле, уточнил пресс-секретарь президента России. Ранее сообщалось, что они просили британского премьера Бориса Джонсона помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.

4 июня стало известно, что Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) передала дело против трех иностранных наемников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагимав — в суд. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что их могут приговорить к высшей мере наказания.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь перешел под контроль российских военных. На территории завода «Азовсталь» прятались украинские военнослужащие. 20 мая официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков доложил о сдаче в плен более 2,4 тысячи бойцов ВСУ.