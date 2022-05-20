Минобороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали»

Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Об этом пишет РИА Новости.

«Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена», — сказал он.

По данным ведомства, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Ранее 20 мая журналист Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. Накануне стало известно, что заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) также покинул завод.