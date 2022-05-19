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Стало известно о сдаче в плен замкомандира «Азова»

Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Святослав Паламар

Святослав Паламар. Фото: Reuters

Заместитель командира украинского батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

В частности, стало известно, что Паламар вышел с завода «Азовсталь» вечером в среду, 18 мая. «Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины», — заключил автор публикации.

Ранее основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики Александр Ходаковский назвал число украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшихся в плен. По его данным, через участок ДНР за сутки прошли 785 человек. Он отметил, что процесс не остановили даже с наступлением темноты.

16 мая Минобороны России доложило о достигнутой договоренности с представителями Вооруженных сил Украины. В частности, был открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске. Сдачу в плен военных с «Азовстали» позже подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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