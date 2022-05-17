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Зеленский подтвердил сдачу сдачу в плен украинских военных с «Азовстали»

Президент Украины Зеленский подтвердил сдачу сдачу в плен украинских военных с «Азовстали»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что часть украинских военных, находившаяся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сдалась в плен. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. <...> У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — заявил Зеленский.

При этом он заверил, что работа по спасению военных с «Азовстали» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. «Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — сказал политик.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять бойцов ВСУ представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

Вечером того же дня с территории «Азовстали» вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Их вывезли с завода на десяти автобусах в подконтрольную ДНР больницу Новоазовска. Раненых пленных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.

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Марина Совина
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